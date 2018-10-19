Участники саммита АСЕМ заявили о поддержке мультилатерализма

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Участники саммита АСЕМ договорились укреплять международный порядок, основанный на принципах мультилатерализма, заявил в среду канцлер председательствующей в Евросоюзе Австрии Себастьян Курц.

"Мы договорились укреплять мультилатерализм на разных уровнях и в разных областях", — сказал он на пресс-конференции по итогам 12-го форума "Азия-Европа" (АСЕМ) в Брюсселе.

В двухдневной встрече участвовали свыше 50 делегаций, многие из которых возглавили руководители государств и правительств. Россию представлял премьер-министр Дмитрий Медведев.

На долю участников форума АСЕМ, который проводится на высшем уровне раз в два года, в совокупности приходится 55% мировой торговли, 60% мирового населения, 65% мирового ВВП и 75% мирового туризма.