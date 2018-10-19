В Госдуме прокомментировали заявление США по "Северному потоку — 2"

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Заявление помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсса Митчелла о "Северном потоке — 2" является продолжением американской кампании по подрыву стратегического сотрудничества Европы с Россией в сфере энергетики, заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

Ранее Митчелл заявил, что поддержка европейскими странами "Северного потока — 2" неприемлема, это углубляет энергетическую зависимость от России.

"Заявление помощника госсекретаря США по вопросам Европы и Евразии Уэсса Митчелла с осуждением европейских стран, поддерживающих проект "Северный поток — 2", это продолжение американской кампании по подрыву стратегического сотрудничества Европы с Россией в сфере энергетики", — передает слова Железняка его пресс-служба.

По мнению парламентария, США не оставляют попытки политизировать проект "Северный поток — 2" и пугать европейцев зависимостью от российского газа или выдумывать другие проблемы, которые может вызвать строительство.

"Цель такой политики лежит на поверхности — любым способом не допустить естественного укрепления позиций российских поставщиков энергоносителей в Европе и навязать европейцам дорогой американский сжиженный газ. При этом конкурентоспособность проекта "Северный поток — 2" не вызывает сомнений у экспертов, с которыми согласны власти большинства стран Европы, включая европейский мейнстрим в лице Германии", — добавил депутат.