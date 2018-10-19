В ДНР сообщили о гибели шести человек за неделю из-за боевых действий

ДОНЕЦК, 19 окт — РИА Новости. Шесть человек погибли и восемь получили ранения в результате боевых действий на территории самопровозглашенной Донецкой народной республики за минувшую неделю, заявил журналистам в пятницу представитель аппарата омбудсмена.

"С 12 по 18 октября 2018 года на территории Донецкой народной республики ранения в результате вооруженной агрессии со стороны Украины получили восемь человек, из которых семь военнослужащих республики… погибли шесть человек, из которых пять военнослужащих республики и один гражданский", — заявил представитель ведомства.

В аппарате омбудсмена добавили, что с начала года на территории ДНР в результате боевых действий погибли 142 человека, ранения получили 286 человек. Всего с начала конфликта погибли 4,7 тысячи человек, в том числе 81 ребенок.