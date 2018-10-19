ВЕНА, 19 окт — РИА Новости. Представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир выразил сожаление в связи с угрозами в адрес сотрудников "Новой газеты" и призвал власти обеспечить безопасность журналистов, при этом московская полиция уже заявила о проведении проверки.

Как сообщается на сайте "Новой газеты", 17 октября к зданию, где расположена редакция, неизвестные подбросили похоронный венок с угрозами в адрес одного из журналистов, а на следующий день там же была обнаружена корзина с отрезанной головой барана и "очередной порцией угроз в адрес уже всей редакции и ее журналистов". Руководство издания обратилось с заявлением в полицию.

"Угрозы работникам СМИ абсолютно неприемлемы, поскольку они подрывают независимую и расследовательскую журналистику, сеют страх, а также влияют на свободу выражения и свободный поток информации. Я сожалею о недавних угрозах смерти в адрес сотрудников "Новой газеты" и призываю властей обеспечить безопасность журналистов и привлечь виновных к ответственности", — заявил Дезир, его слова приводит пресс-служба ОБСЕ.

Представитель пресс-службы столичного управления МВД в пятницу сообщил РИА Новости, что полиция проводит проверку по факту обнаружения корзины с отрезанной головой барана у здания редакции "Новой газеты".

"Насколько я понимаю, правоохранительные органы уже были осведомлены об этих инцидентах и начали расследование. Я призываю властей уделить первостепенное внимание этому расследованию и найти всех причастных к атакам. Без своевременного обращения подобные угрозы могут легко усилиться и разжечь враждебность и насилие", — добавил Дезир.