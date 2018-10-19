Суд ЕС приостановил применение пенсионного режима для судей в Польше

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Вице-председатель суда Евросоюза Розарио Сильва де Лапуэрта постановила приостановить применение пенсионного режима для судей Верховного суда Польши, сообщила в пятницу высшая судебная инстанция ЕС.
Еврокомиссия 2 октября запросила суд ЕС дать оценку законности судебной реформы в Польше и ее соответствия коммунитарному законодательству ЕС.
"Польша должна незамедлительно приостановить действие национальных положений, касающихся снижения возраста выхода на пенсию судей Верховного Суда", — говорится в сообщении пресс-службы суда ЕС.
"Суд вынесет окончательное решение по существу этого дела позднее", — говорится в пресс-релизе.
Еврокомиссия в декабре 2017 года запустила процедуру, которая может привести к лишению Польши права голоса в Совете ЕС в рамках статьи 7 договора о ЕС, в соответствии с которой существует явная угроза серьезного нарушения страной принципов верховенства права. Обращение в суд ЕС является очередным этапом применения дисциплинарной процедуры. Высшая судебная инстанция ЕС в случае, если она установит нарушения коммунитарного законодательства, вправе применить финансовые санкции против Польши.
При этом Еврокомиссия попросила суд ЕС определить "обеспечительные меры по восстановлению полномочий Верховного суда Польши в том статусе, в котором он находился до 3 апреля 2018 года, когда были приняты оспариваемые новые законы".
В августе ЕК дала властям Польши месяц на приведение судебной реформы в соответствие с требованиями ЕС, активировав второй этап процедуры в отношении Польши посредством передачи Варшаве "аргументированного заключения относительно польского закона о Верховном суде". Польские власти, со своей стороны, заявляют, что представили Брюсселю все необходимые разъяснения. При этом Варшава сама обратилась в суд ЕС с запросом вынести мнение о соответствии польского закона о судебной реформе требованиям законодательства сообщества. По сообщениям СМИ, вице-премьер Польши Ярослав Говин ранее заявил, что у Польши "вероятно, не будет другого выбора", кроме как проигнорировать решение высшей судебной инстанции ЕС, если она в данном случае приостановит действие нового польского закона о Верховном суде.
Польские власти произвели масштабное реформирование законодательства, касающегося функционирования судебной системы. Одним из ключевых изменений стал вступивший в силу в начале июля закон о Верховном суде, в соответствии с которым судьи уходят в отставку в возрасте 65 лет. Они могут подать прошение на имя президента и справку о здоровье, чтобы остаться на своем посту. Глава ВС Малгожата Герсдорф отказалась подчиняться этому закону и заявила, что уходит в отпуск, но остается первым председателем суда. В то же время представители правящей партии неоднократно заявляли, что Герсдорф не находится в отпуске, так как уже не является судьей, а находится на пенсии.