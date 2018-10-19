Саммит АСЕМ подтвердил коллективную поддержку плана действий по Ирану

БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Завершившийся в Брюсселе саммит АСЕМ ("Азия-Европа") подтвердил коллективную поддержку всеобъемлющего плана действий по Ирану, снятие санкций является его неотъемлемой частью, говорится в одобренном заявлении председателя.

"В отношении Ирана лидеры вновь заявили о своей коллективной поддержке дипломатическому диалогу и Совместному всеобъемлющему плану действий, одобренному Советом Безопасности ООН в резолюции 2231, который работает и реализует свою цель, а именно обеспечить исключительно мирный характер ядерной программы Ирана", — говорится в заявлении.

"Лидеры признали, что наряду с полным и эффективным выполнением Ираном своих обязательств, связанных с ядерной сферой, отмена санкций, включая вытекающие из них последствия, является неотъемлемой частью СВПД. Сохранение ядерной сделки с Ираном — это вопрос соблюдения международных соглашений и содействия международной безопасности, миру и стабильности", — отмечается в нем.