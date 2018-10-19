Более 220 домов признали поврежденными из-за взрыва арсенала под Черниговом

Дым от пожара на складе боеприпасов в районе города Ичня под Черниговом

Дым от пожара на складе боеприпасов в районе города Ичня под Черниговом

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Более 220 домов, квартир и других сооружений признаны поврежденными в ходе обследования после детонации боеприпасов на арсенале в Черниговской области, сообщила в пятницу областная администрация.

На военном складе в Ичне Черниговской области 9 октября произошел взрыв, начался пожар. Власти провели эвакуацию. Пострадавших нет. По данным украинского Минобороны, на момент пожара на складе находилось 69,5 тысячи тонн боеприпасов, из них 43 тысячи тонн — боеспособных. Арсенал в Черниговской области — один из крупнейших на Украине, территория склада составляет 682 гектара, из них техническая территория — 402 гектара.

"Обследовано 91,4% объектов. Признаны разрушенными четыре дома, повреждены — 222 дома, квартиры и другие капитальные сооружения в 20 населенных пунктах", — говорится в сообщении.

Областная администрация также сообщила, что уже идет ремонт поврежденных домов. В частности, отремонтировали 69 зданий в 18 селах, пострадавших в результате взрывов на арсенале. Также сообщается, что в двух медицинских учреждениях и центре социального обслуживания еще остаются 73 эвакуированных местных жителя, из них 11 детей.