Посол Венесуэлы не исключил новых контрактов с Россией в сфере ВТС

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Посол Венесуэлы в России Карлос Фариа Тортоса не исключил, что в ходе совместной российско-венесуэльской межправкомиссии, проведение которой запланировано на ноябрь, могут быть заключены новые контракты в военно-технической сфере и сфере добычи полезных ископаемых.

"Это (заключение новых контрактов — ред.) зависит от той предварительной работы, которая будет. Но мы надеемся, что не только в сфере военно-технического сотрудничества сможем подписать новые соглашения, но и если нет, то в других областях, где есть большой потенциал: например, в области добычи полезных ископаемых, финансовой области, сфере торговли. Наши команды работают и остаются в тесном контакте", — сказал посол РИА Новости, отвечая на вопрос, можно ли ожидать заключения новых контрактов в сфере ВТС в ходе заседания межправкомиссии РФ и Венесуэлы.

Ранее посол сообщил РИА Новости, что прорабатывается возможность организации визита президента Венесуэлы Николаса Мадуро в Россию в ноябре для участия в совместной межправительственной комиссии.