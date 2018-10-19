На авианосце США возобновились полеты после инцидента с вертолетом

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Американский авианосец "Рональд Рейган" возобновил проведение полетов после того, как вертолет упал на палубу корабля в Филиппинском море, говорится в заявлении Седьмого флота ВМС США.

Ранее сообщалось, что вертолет Sikorsky MH-60 Seahawk упал на палубу авианосца "Рональд Рейган" в Филиппинском море в пятницу утром, несколько военнослужащих пострадали. Как отмечает флот, воздушное судно "совершило экстренную посадку и потерпело аварию".

"Военнослужащие, раненные в ходе аварии, находятся в стабильном состоянии, они получили травмы, не представляющие угрозу для жизни, в том числе незначительные ссадины, раны и переломы. Наиболее серьезно пострадавших доставили по воздуху в больницу Филиппин, помощь остальным пострадавшим оказывают медики на корабле ", — также сообщает флот.

Другие обстоятельства инцидента уточняются.