МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Американский авианосец "Рональд Рейган" возобновил проведение полетов после того, как вертолет упал на палубу корабля в Филиппинском море, говорится в заявлении Седьмого флота ВМС США.
"Военнослужащие, раненные в ходе аварии, находятся в стабильном состоянии, они получили травмы, не представляющие угрозу для жизни, в том числе незначительные ссадины, раны и переломы. Наиболее серьезно пострадавших доставили по воздуху в больницу Филиппин, помощь остальным пострадавшим оказывают медики на корабле ", — также сообщает флот.
Другие обстоятельства инцидента уточняются.