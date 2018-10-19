Мадрид хочет оспорить в КС каталонскую резолюцию по "упразднению монархии"

Ситуация в Каталонии после референдума о независимости (631)

МАДРИД, 19 окт — РИА Новости. Правительство Испании хочет оспорить в Конституционном суде резолюцию каталонского парламента, в которой осуждаются действия главы государства короля Фелипе VI в связи с кризисом в автономном сообществе и содержится призыв к "упразднению монархии".

Об этом сообщила официальный представитель правительства Испании, министр образования Исабель Селаа на пресс-конференции по итогам заседания кабинета министров.

"Совет министров принял решение обратиться в Государственный совет с просьбой о предоставлении заключения об обжаловании некоторых положений резолюции, принятой парламентом Каталонии в прошлый четверг, в особенности тех, которые касаются короля", — заявила министр. Обращение в Государственный совет — необходимый предварительный шаг для обращения в Конституционный суд.

По словам Селаа, "фигура короля не может ставиться под вопрос в политических дебатах", в том числе в парламенте автономного сообщества.

"Нам кажется эта резолюция неприемлемой с политической точки зрения", — заявила Селаа.

Кроме того, она сообщила, что совет министров назначил новый состав Государственного совета, в который вошла бывший заместитель председателя правительства Испании Сорайя Саэнс де Сантамария (занимала эту должность в правом правительстве Мариано Рахоя).

В тексте резолюции, который каталонский парламент принял 11 октября, осуждается "позиция короля Фелипе VI и его вмешательство в каталонский конфликт", в частности, его обращение к нации 3 октября 2017 года, которое, по мнению авторов документа, "оправдывало насилие" на избирательных участках во время голосования на так называемом "референдуме о независимости", а также подтверждается приверженность республиканским ценностями и содержится призыв к "упразднению изжившего себя и антидемократического института монархии".

Глава государства, король Фелипе VI 3 октября 2017 года, через два дня после незаконного референдума о независимости, выступил с обращением к нации, в котором заявил, что правительство Каталонии, решив провести голосование, продемонстрировало "неприемлемое неподчинение" для того, чтобы "разрушить единство Испании".