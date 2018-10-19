Назарбаев пригласил Юнкера на заседание ВЕЭС в Санкт-Петербурге

АЛМА-АТА, 19 окт – РИА Новости. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в ходе встречи в Брюсселе с председателем Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером пригласил его на очередное заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре в Санкт-Петербурге, сообщила пресс-служба главы государства.

"В ходе встречи глава государства отметил традиционно высокий уровень проведения саммита (АСЕМ – ред.) и пригласил председателя Европейской комиссии принять участие в очередном заседании Высшего Евразийского экономического совета, которое состоится в декабре текущего года в Санкт-Петербурге", — отмечается в сообщении пресс-службы.

В свою очередь Жан-Клод Юнкер указал на важность участия казахстанской делегации и лично Назарбаева в 12-м саммите форума "Азия – Европа".

"Я очень хорошо помню мою поездку в Казахстан в 2008 году и наш разговор о стабильности в мире. Нужно, чтобы мы чаще встречались", — сказал председатель Европейской комиссии.

Согласно пресс-релизу, стороны рассмотрели текущую повестку дня международной политики, в том числе аспекты глобальной безопасности, а также обсудили вопросы сотрудничества Евразийского экономического союза с Европейским советом.

Кроме того, на полях саммита президент Казахстана провел встречи с председателем Госсовета КНР Ли Кэцяном, премьер-министрами России и Италии Дмитрием Медведевым и Джузеппе Конте.