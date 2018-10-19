В ЛНР заявили о прибытии иностранных наемников в Донбасс

ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Народная милиция самопровозглашенной Луганской народной республики обладает информацией о прибытии иностранных наемников, воюющих на стороне украинских силовиков, к линии соприкосновения в Донбассе, заявил в пятницу официальный представитель оборонного ведомства республики Андрей Марочко.

"По нашим данным, на этой неделе в населенный пункт Попасная, в зону ответственности 14 отдельной механизированной бригады ВС Украины, прибыло до 20 наемников, разговаривающих на грузинском и польском языке", — рассказал Марочко.

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали более 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.