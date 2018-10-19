В ЛНР с 1 ноября снизят цены на ГСМ

ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Цены на горюче-смазочные материалы будут снижены с 1 ноября в самопровозглашенной Луганской народной республике (ЛНР), заявил журналистам исполняющий обязанности главы ЛНР Леонид Пасечник.

В пятницу Пасечник передал прифронтовым медицинским учреждениям отремонтированные машины скорой помощи.

"Цены на горюче-смазочные материалы в Луганской народной республике будут снижены", — сказал Пасечник в ходе мероприятия.

По словам и.о. главы ЛНР, снижение цены на горюче-смазочные материалы произойдет приблизительно до тарифов, которые действуют на территории РФ, в частности, в Ростове-на-Дону.

"Это выдающееся достижение позволит стабилизировать экономику и способствовать эффективному ее развитию, а также снизить цены на все виды производимой продукции, в том числе продукты питания", — добавил Пасечник.

По его мнению, снижение цен на топливо лишит смысла работу контрабандистов. Пасечник подчеркнул, что в ЛНР будет установлен жесткий контроль над ценами на ГСМ и правительство предпримет все необходимые меры по недопущению снижения его качества.