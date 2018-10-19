В ЛНР студенческие стипендии повысили на 20%

ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Академические стипендии в учебных заведениях самопровозглашенной Луганской народной республики повысили на 20%, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации главы ЛНР.

"Размеры государственной академической стипендии и государственной социальной стипендии обучающимся в образовательных учреждениях среднего и высшего профессионального образования повышены на 20% за счет средств государственного бюджета ЛНР. Это стало возможным благодаря оптимизации бюджета и восстановлению экономики", — привели в администрации слова исполняющего обязанности главы ЛНР Леонида Пасечника.

По данным властей, рост пенсий, зарплат и стипендий производится, исходя из внутренних резервов.

"Запуск промышленных предприятий и в целом восстановление экономики позволяет оптимизировать бюджет и направлять эти деньги на повышение качества жизни наших жителей", — добавили в администрации.

В пресс-службе совета министров ЛНР уточнили РИА Новости, что таким образом размер государственной академической стипендии для учащихся среднего профессионального образования составит 660 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования – 1320 рублей в месяц, а для студентов высшего образования – 1750 рублей в месяц. Размер социальной стипендии для учащихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — от 2040 до 4220 рублей в месяц.