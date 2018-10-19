В ЛНР студенческие стипендии повысили на 20%

ЛУГАНСК, 19 окт — РИА Новости. Академические стипендии в учебных заведениях самопровозглашенной Луганской народной республики повысили на 20%, сообщили РИА Новости в пятницу в администрации главы ЛНР.
По данным властей, рост пенсий, зарплат и стипендий производится, исходя из внутренних резервов.
"Запуск промышленных предприятий и в целом восстановление экономики позволяет оптимизировать бюджет и направлять эти деньги на повышение качества жизни наших жителей", — добавили в администрации.
В пресс-службе совета министров ЛНР уточнили РИА Новости, что таким образом размер государственной академической стипендии для учащихся среднего профессионального образования составит 660 рублей в месяц, для студентов среднего профессионального образования – 1320 рублей в месяц, а для студентов высшего образования – 1750 рублей в месяц. Размер социальной стипендии для учащихся детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей — от 2040 до 4220 рублей в месяц.