Дискуссии на саммите АСЕМ идут в объединительном ключе, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Обсуждение ключевых вопросов на рабочей сессии форума "Азия-Европа" в Брюсселе идет в позитивном ключе, в сторону объединительной повестки, и это хороший сигнал, сообщил в пятницу в кулуарах встречи источник в российской делегации.
По его словам, "первую сессию можно охарактеризовать как объединительную", все сконцентрировано на ключевых вопросах, которые всех волнуют, и на задаче, как объединиться.
В форуме "Азия-Европа" участвуют свыше 50 делегаций, многие из которых возглавят руководители государств и правительств. Россию представляет премьер-министр Дмитрий Медведев.
На долю участников форума АСЕМ, который проводится на высшем уровне раз в два года, в совокупности приходится 55% мировой торговли, 60% мирового населения, 65% мирового ВВП и 75% мирового туризма.