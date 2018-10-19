Дискуссии на саммите АСЕМ идут в объединительном ключе, сообщил источник

БРЮССЕЛЬ, 19 окт – РИА Новости. Обсуждение ключевых вопросов на рабочей сессии форума "Азия-Европа" в Брюсселе идет в позитивном ключе, в сторону объединительной повестки, и это хороший сигнал, сообщил в пятницу в кулуарах встречи источник в российской делегации.

"Процесс согласования был проведен хорошо. Разница где-то в каких-то вопросах сохранялась, но это не было никогда превалирующим. Все шли к определенным объединительным вопросам, объединительной повестке дня, это, на самом деле, хороший сигнал", — сказал журналистам источник.

По его словам, "первую сессию можно охарактеризовать как объединительную", все сконцентрировано на ключевых вопросах, которые всех волнуют, и на задаче, как объединиться.

В форуме "Азия-Европа" участвуют свыше 50 делегаций, многие из которых возглавят руководители государств и правительств. Россию представляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

На долю участников форума АСЕМ, который проводится на высшем уровне раз в два года, в совокупности приходится 55% мировой торговли, 60% мирового населения, 65% мирового ВВП и 75% мирового туризма.