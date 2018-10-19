В Киеве суд рассмотрит в понедельник вопрос о продлении ареста Савченко

КИЕВ, 19 окт – РИА Новости. Шевченковский районный суд Киева в понедельник рассмотрит вопрос об очередном продлении ареста депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко, подозреваемой в подготовке терактов в украинской столице, сообщает в пятницу пресс-служба суда.

Шевченковский районный суд Киева 4 сентября продлил арест Савченко до 30 октября. Ее защита обжаловала такое решение. По версии Генпрокуратуры Украины, Савченко планировала теракты в здании парламента и правительственном квартале. Ей грозит от пяти лет до пожизненного лишения свободы.

"На рассмотрение в Шевченковский районный суд города Киева поступило ходатайство о продлении срока содержания под стражей в отношении Савченко Н… Рассмотрение указанного ходатайства назначено на 22.10.2018 в 10.00 (совпадает с мск) в помещении Шевченковского районного суда города Киева", — говорится в сообщении суда в Facebook.

Суд не уточняет, на сколько прокуратура будет просить продление ареста Савченко, однако обычно его продлевают на два месяца.

Савченко в 2016 году была осуждена в России на 22 года за причастность к убийству журналистов в Донбассе. Как сообщал ее адвокат, президент Украины Петр Порошенко в письме к Савченко звал её в правительство. Кроме того, глава украинского государства обещал сделать все возможное, чтобы вернуть Савченко домой здоровой и живой как можно скорее, а также называл ее "символом свободы". В 2015 году Порошенко присвоил Савченко звание "Героя Украины".

В конце мая 2016 года Савченко была помилована президентом РФ, после чего вернулась на родину. В аэропорту Киева ее встречали многочисленные журналисты, сторонники и депутаты Верховной рады. У Савченко была высокая популярность на Украине. Она заявляла, что готова стать президентом, если народ ее поддержит. Однако уже в марте 2018 года Верховная рада лишила Савченко депутатской неприкосновенности и дала согласие на ее задержание и арест.