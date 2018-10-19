На саммите АСЕМ обсуждают тему недопущения протекционизма, заявил источник

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Экономическая повестка АСЕМ сосредоточена вокруг темы недопущения протекционизма, укрепления многосторонней торговли и системы для решения торговых споров, сообщил журналистам источник в российской делегации.

"Вся экономическая повестка крутится вокруг свободной торговли, недопущения протекционизма, односторонних мер и укрепления многосторонней торговой системы, ее развития и укрепления системы, которая позволяла бы решать конфликты и торговые споры в многостороннем формате", — сказал источник.

Он добавил, что энергетическая повестка обсуждалась на пленарной сессии лишь вскользь.

"Вскользь. Наверно одна-две-три страны, может быть, где-то акцентировали задачи энергетической стабильности, безопасности. Нет, все сосредоточено на других темах", — сказал собеседник журналистов.

По его словам, энергетика "упоминается в листе", например среди чистых технологий.