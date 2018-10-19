Юнкер: только мультилатерализм позволяет противостоять глобальным вызовам

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости, Александр Шишло. Противостоять глобальным вызовам в политике и торговле возможно только посредством мультилатерализма, заявил в пятницу глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.

"Мы считаем, что противостоять глобальным вызовам возможно только посредством мультилатерализма. В этой связи вновь заявляю о нашем пожелании поддерживать усилия международных организаций, в частности, ООН и ВТО. Совместно нам требуется реформировать для этого деятельность", — сказал он, выступая на 12-м форуме "Азия-Европа" (АСЕМ) в Брюсселе.

Как сообщил накануне РИА Новости европейский дипломатический источник, в проекте декларации по итогам встречи заявлено о приверженности принципу мультилатерализма в международной политике и торговле.

В форуме "Азия-Европа" участвуют свыше 50 делегаций, многие из которых возглавят руководители государств и правительств. Россию представляет премьер-министр Дмитрий Медведев.

На долю участников форума АСЕМ, который проводится на высшем уровне раз в два года, в совокупности приходится 55% мировой торговли, 60% мирового населения, 65% мирового ВВП и 75% мирового туризма.