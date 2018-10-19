Медведев пообщался с Макроном перед началом пленарной сессии АСЕМ

БРЮССЕЛЬ, 19 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев кратко пообщался с президентом Франции Эммануэлем Макроном перед началом пленарной сессии АСЕМ в Брюсселе.

Медведев и Макрон встретились в зале пленарного заседания в то время, пока участники форума занимали свои места и общались друг с другом.

На кадрах, которые показывали в пресс-центре, видно, как они обменялись рукопожатием и сказали друг другу несколько фраз. Затем они попозировали перед камерами.

Медведев и Макрон встретились в Брюсселе. Пожали руки, перекинулись парой фраз pic.twitter.com/X2Ndbwlge3 — Кремлевский пул РИА (@Kremlinpool_RIA) 19 октября 2018 г.

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