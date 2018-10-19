В Таджикистане двое мужчин охотились на фазанов и подорвались на мине

ДУШАНБЕ, 19 окт – РИА Новости, Лидия Исамова. Двое молодых жителей приграничного таджикского кишлака Кавок Шуроабадского района Хатлонской области охотились на фазанов и подорвались на противопехотной мине, сообщила РИА Новости начальник пресс-центра Комитета по чрезвычайным ситуациям и гражданской обороне Умеда Юсуфи.

Фазан — птица из отряда курообразных. Относится к числу одомашненных птиц, также является частым объектом охотничьего промысла.

"Один их них 22-летний Орзу Содиков погиб на месте происшествия, тяжелые увечья получил 29-летний Зухуршо Рахматов", — сказала Юсуфи. Рахматов был госпитализирован в районной больнице, его состояние врачи оценивают как тяжелое.

По данному факту военная прокуратура Кулябского гарнизона проводит расследование.

По данным Национального минного центра Таджикистана, противопехотные мины были установлены на этом направлении госграницы с Афганистаном в годы гражданской войны 1992-1997 годов в Таджикистане. Именно здесь часто совершали вооруженные прорывы границы боевики таджикской оппозиции.

За последнее двадцать лет 374 граждан республики погибли при подрыве противопехотных мин, еще 485 — получили ранения различной степени тяжести. Среди погибших два сапера, производивших разминирование, еще 20 были ранены.