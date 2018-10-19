Заммэра Парижа рассказала о памятнике парижанам, погибшим в Первой мировой

ПАРИЖ, 19 окт — РИА Новости, Виктория Иванова. Первый памятник парижанам, погибшим в ходе Первой мировой войны, откроется в Париже 11 ноября, рассказала РИА Новости заместитель мэра Парижа по вопросам сохранения памяти Катрин Вье-Шарье.

"После Первой мировой войны повсюду во Франции, во всех коммунах, стали появляться памятники жителям, погибшим на фронте. На памятниках указывались их имена. Но в Париже такой памятник сделать не смогли: так велико было число погибших, что составить точный список было невозможно", — сказала собеседница агентства.

Она отметила, что исторический факультет Сорбонны проделал работу по составлению такого списка с именами всех погибших в ходе этой войны. "Они собрали 95 тысяч имен, это огромное число", — подчеркнула чиновник.

По словам Вье-Шарье, эти имена будут нанесены на памятник, который откроется в Париже 11 ноября, в день столетия окончания Первой мировой войны.

"Это будет памятник длиной 280 метров. Он будет находиться на бульваре Менильмонтан, у стены кладбища Пер-Лашез. Все имена парижан, погибших в Первую мировую, будут на этом памятнике", — добавила она.

Ожидается, что участие в торжественной церемонии открытия памятника примет мэр Парижа Анн Идальго.

Первая мировая война (28 июля 1914 года — 11 ноября 1918 года) была первым военным конфликтом мирового масштаба, в который было вовлечено 38 из существовавших в то время 59 независимых государств. Эта война, охватившая впервые в истории человечества территории двух континентов (Евразия и Африка) и огромные морские акватории, коренным образом перекроила политическую карту мира и стала одной из самых масштабных и кровавых. За время войны в ряды армий было мобилизовано 70 миллионов человек, из них убиты и умерли от ран до 10 миллионов. Наибольшие потери понесли Германия, Россия, Франция и Австро-Венгрия (около 67% всех потерь).