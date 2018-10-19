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Эксперт оценил значение советско-японской декларации 1956 года

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© AP Photo / Eugene HoshikoВид на Токио, Япония. Архивное фотоВид на Токио, Япония. Архивное фото
© AP Photo / Eugene Hoshiko

ТОКИО, 19 окт – РИА Новости. Советско-японская декларация 1956 года продолжает являться наиболее подходящей базой для разрешения территориального спора и вопроса заключения мирного договора между Японией и Россией, такое мнение высказал РИА Новости эксперт по российско-японским отношениям, доцент токийского кампуса Темпльского университета Джеймс Браун по случаю 62-й годовщины подписания документа.

Вид на Токио, Япония. Архивное фото
© AFP 2018 / Yoshikazu Tsuno
Япония не хочет вспоминать о декларации 1956 года, считает политолог
Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан.

Основное препятствие

Здание Государственной Думы РФ . Архивное фото
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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В Госдуме рассказали, что влияет на переговоры с Японией о мирном договоре
Главным камнем преткновения, по мнению Джеймса Брауна, для подписания мирного договора между Россией и Японией, является, "бесспорно, территориальный вопрос".

"Российская сторона на протяжении многих лет отчетливо давала понять, что она готова подписать мирный договор, однако японская сторона отказывалась от этого шага до разрешения вопроса по спорным островам. Даже несмотря на то, что большинство людей в Японии осознают, что возврат островов является маловероятным, в стране продолжает бытовать твердое мнение о том, что правительство Японии из принципа не должно идти на компромисс", — подчеркивает эксперт.

Другое широко распространенное в японском обществе мнение, по словам доцента Темпльского университета, является то, что "Советский союз преследовал свою выгоду, когда в августе 1945 года атаковал Японию, которая итак была уже повержена" и нарушил "пакт о нейтралитете между СССР и Японией от 1941 года".

"В результате многие японцы считают, что завладение Советским союзом спорных островов в конце Второй мировой войны является не законной наградой за победу над Японией, а результатом действий "вора на пожаре". Учитывая это, многие в японском обществе высказываются против признания когда-либо спорных территорий российскими", — добавил Браун.

Вместе с этим специалист признает, что с учетом того факта, что острова находились под управлением СССР, а потом и России более 70 лет, "нет никакой реальной перспективы их возврата".

"А раз это так, то я считаю, что для Японии имело бы смысл принять предложение, которое содержится в Совместной декларации от 1956 года, где указано согласие Москвы на передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Такое соглашение давало бы Японии лишь 7% от той территории, на которую она претендует, но это тот максимум, что можно ожидать. И эти 7% уж точно лучше, чем ничего. Кроме этого, такое соглашение наконец-таки позволило бы разрешить эту проблему, а японо-российским отношениям — продвинуться за пределы этого, казалось бы, неразрешимого территориального вопроса", — уверен эксперт.

Наилучшая база

Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Путин рассказал о перспективах мирного договора с Японией
В сентябре этого года президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума предложил Японии заключить мирный договор до конца года без всяких дополнительных условий. Он предложил прописать в тексте документа желание Москвы и Токио урегулировать споры по территориальному вопросу. Накануне на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай" Путин также заявил, что, если Россия и Япония подпишут мирный договор сейчас, это не значит, что остальные проблемы отношений "выбросят на свалку истории".

Рассуждая о вышеупомянутом высказывании российского президента, Джеймс Браун подчеркнул, что "реакция японских СМИ на предложение Путина о мире без предварительных условий была более чем негативной".

"Некоторые обозреватели в Японии высказывали мнение, что такое предложение было чрезвычайно оскорбительным, так как оно не учитывало широко известную позицию Японии и не упоминалось в ходе встречи между Путиным и Абэ, состоявшейся несколькими днями ранее", — подчеркнул эксперт по российско-японским отношениям.

Браун также отметил, что "японское правительство четко дало понять, что они не намерены вести переговоры на основании этого предложения", что делает "практически нереальным предположение о том, что мирный договор может реально быть подписан до конца этого года".

Президент РФ Владимир Путин на заседании клуба Валдай в Сочи
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Путин рассказал о реакции Абэ на предложение заключить мирный договор
"Лучше не утверждать, что в политике нет ничего невозможного, но я полагаю, что шансы этого (подписания мирного договора – ред.) составляют менее 0,01%. В то же время премьер Абэ продолжает выражать положительный настрой относительно отношений с Россией и предпочитает интерпретировать предложение Путина как указание на то, что российский лидер с энтузиазмом относится к разрешению территориального вопроса и проблемы мирного договора", — заявил он.

Учитывая это, по мнению Джеймса Брауна, "Абэ продолжит продвигать планы по встречам с российским лидерам в Сингапуре на Саммите стран Восточной Азии в Сингапуре и, возможно, на Саммите стран "большой двадцатки" в Буэнос-Айресе", но фокус переговоров, скорее всего, "будет смещен в сторону совместных экономических проектов, которые обсуждаются с декабря 2016 года".

Специалист подчеркивает, что японское правительство с энтузиазмом настроено на реализацию совместной с Россией деятельности на островах, однако "перспективы даже этих небольших по своим масштабам проектов остаются спорными, так как стороны так и не смогли прийти к соглашению относительно правовых норм".

"Таким образом, несмотря на частные встречи между Абэ и Путиным, перспектива скорого прорыва в разрешении вопросов по Южным Курилам (или Северным территориям, как называют острова в Японии) маловероятна. Совместная декларация 1956 года продолжает оставаться наилучшей базой для разрешения территориального вопроса и проблемы мирного договора, однако японская сторона по-прежнему далека от желания признать эти условия", — подвел итог Джеймс Браун.

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