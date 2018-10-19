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Суд в США предписал Мюллеру прояснить обвинения против Concord

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© AP Photo / Charles DharapakЭкс-глава ФБР Роберт Мюллер. Архивное фотоЭкс-глава ФБР Роберт Мюллер. Архивное фото
© AP Photo / Charles Dharapak

МОСКВА, 19 окт — РИА Новости. Федеральный суд округа Колумбия в США предписал спецпрокурору Роберту Мюллеру прояснить обвинения против российской компании Concord Management, передает агентство Блумберг.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Хельсинки. 16 июля 2018
© REUTERS / Kevin Lamarque
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Как сообщается, судья поинтересовалась у Мюллера, должна ли она предполагать, что его команда не обвиняет Concord Management в нарушении законов США, касающихся расходов на выборы и регистрации в качестве иностранного агента.

Согласно запросу судьи, сам минюст настаивает, что не должен доказывать правовую обязанность компании сообщать о своих расходах в Федеральную избирательную комиссию (FEC) США. Прокурор скорее обвиняет Concord Management в сознательном введении в заблуждение, которое помешало FEC и минюсту оценить возможное нарушение закона с ее стороны.

Спецпрокурор США Роберт Мюллер ранее предъявил 13 россиянам и трем компаниям из России обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество". Из физических лиц в обвинительное заключение были включены Евгений Пригожин, Михаил Быстров, Михаил Бурчик (известный также как Михаил Абрамов), Александра Крылова, Анна Богачева, Сергей Полозов, Мария Бовда, Роберт Бовда, Джейхун Асланов, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков. Эти же физлица были внесены в санкции минфина США.

Concord Management — единственный из ответчиков, который нанял адвокатов, представляющих его в американском суде.

Таймс-сквер в Нью-Йорке. Архивное фото
© flickr.com/mkfeeney
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Глава ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" Пригожин ранее отмечал, что никакого бизнеса ни в США, ни с американцами у него нет, активов за рубежом тоже, новые санкции его не беспокоят, и в ответ он просто не будет ходить в "Макдональдс". Пригожин также говорил, что совсем не расстроен обвинением в его адрес со стороны Мюллера. По его словам, "если они (американцы) хотят видеть дьявола — пусть видят". ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" —  это управляющая компания ресторанного холдинга "Конкорд" (Санкт-Петербург). Компании принадлежат несколько ресторанов и сеть бутиков "Музей шоколада". ООО "Конкорд Менеджмент и Консалтинг" выступало в качестве организатора ряда торжеств для высокопоставленных российских лиц, в том числе и по случаю инаугурации президента РФ Владимира Путина в 2012 году.

Расследование вменяемого России вмешательства в американские выборы, а также предполагаемых связей президента Дональда Трампа с Россией, которые опровергают в Белом доме и в Кремле, ведется независимым специальным прокурором Робертом Мюллером, а также в конгрессе США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл обвинения во вмешательстве в выборы "абсолютно голословными".

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