ВАШИНГТОН, 19 окт — РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео осудил теракт, в котором погибли афганские силовики и журналист.

"Соединенные Штаты осуждают сегодняшнее нападение на руководство афганской провинции Кандагар. Мы сочувствуем и соболезнуем семьям генерала (Абдула) Разика и других высокопоставленных афганских официальных лиц, которые погибли при нападении. Мы также надеемся на скорое выздоровление всех раненных при нападении, включая двух американцев и одного участника коалиции, которые присутствовали при этом", — говорится в письменном заявлении Помпео.

По заявлению Помпео, США по-прежнему намерены поддерживать правительство Афганистана, в том числе и в связи с предстоящими выборами 20 октября.

Ранее сообщалось, что жертвами стрельбы стал начальник полиции провинции Кандагар Абдул Разик, глава отделения Национального управления безопасности в Кандагаре Абдул Моммин и оператор афганской телекомпании RTA. Однако по словам Помпео можно судить, что погибших высокопоставленных силовиков было как минимум трое.

По данным МВД Афганистана, губернатор Кандагара Залмай Веса получил ранения в результате инцидента. Представитель ведомства подтвердил, что командующий миссии НАТО в Афганистане Скотт Миллер, о ранении которого ранее сообщали СМИ, находится в безопасности и вернулся в Кабул.

Как заявил представитель миссии НАТО Дейв Батлер, ранения в результате инцидента получили три представителя коалиции, включая одного американского военнослужащего и одно гражданское лицо из США.

По данным СМИ, ответственность за нападение взяло на себя радикальное движение "Талибан"*.

США в 2001 году начали в Афганистане антитеррористическую военную операцию, позже в стране с санкции СБ ООН были развернуты международные силы по обеспечению безопасности (ISAF) под командованием НАТО. Антитеррористическая коалиция под командованием США и ISAF вела борьбу с боевиками движения "Талибан"* и группировки "Аль-Каида"*. В 2014 году боевой контингент стран НАТО был выведен из Афганистана, и с 1 января 2015 года на смену боевой операции пришла небоевая миссия "Решительная поддержка".

* Террористические организации, запрещенные в России.