Odebrecht примет участие в антикоррупционном саммите в Колумбии

МЕХИКО, 19 окт — РИА Новости. Бразильская строительная компания Odebrecht, вовлеченная в громкий коррупционный скандал, примет участие в антикоррупционном саммите в Колумбии.

Как сообщает портал Estrella, на следующей неделе в Боготе пройдет Андский саммит против коррупции, а на нем от Odebrecht выступит один из руководителей Маргалида Смит. Она планирует рассказать, как восстанавливать репутацию компании после коррупционного скандала.

Как сообщалось ранее, представители властей ряда стран Латинской Америки получали миллионные взятки от Odebrecht, одного из основных подрядчиков бразильского энергогиганта Petrobras. Согласно информации американского суда, Odebrecht заплатила иностранным политикам и представителям властей в общей сложности 439 миллионов долларов с 2001 по 2016 год. В число получателей "благодарностей" от строительного гиганта за выгодные контракты вошли чиновники Аргентины, Колумбии, Доминиканской Республики, Эквадора, Гватемалы, Мексики, Панамы, Перу, Венесуэлы. В июле Odebrecht заключила соглашение с властями Бразилии о выплате 2,7 миллиарда реалов (700 миллионов долларов) по делу о коррупции.