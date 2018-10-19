МИД Мексики заявил о предвыборной природе угроз Трампа

МЕХИКО, 19 окт — РИА Новости. Глава МИД Мексики Луис Видегарай заявил о предвыборном контексте недавних угроз президента США Дональда Трампа закрыть южную границу страны из-за проблемы мигрантов.

В четверг Трамп заявил, что закроет границу США с Мексикой, если в Штаты не уменьшится поток мигрантов из таких стран Центральной Америки, как Гватемала, Гондурас и Сальвадор. Также он пригрозил Гондурасу прекращением американской помощи из-за проблемы нелегальной иммиграции в США.

"Менее чем через три недели будут выборы, и я думаю, что мы должны обдумать этот тип заявлений, которые, конечно, никому не нравятся", — приводит портал 24 Horas заявление Видегарая в Нью-Йорке.

В то же время мексиканский министр считает, что придавать таким заявлениям слишком много значения не стоит. "Я думаю, что мы должны воспринимать их в этом контексте (выборов) и не придавать им большего значения или важности", — отметил Видегарай.

В настоящий момент сразу два каравана гондурасских мигрантов двигаются по территории Гватемалы в сторону Мексики, чтобы добраться до границы с США. Всего в них идут несколько тысяч человек.

На пути мигрантов лежит Мексика, власти которой уже предупредили, что уважают права на свободное перемещение, но потребовали от мигрантов соблюдения необходимых норм миграционного законодательства.

В ходе ноябрьских выборов в конгресс США будет полностью переизбрана палата представителей и одна треть сената США. Сейчас обе палаты конгресса контролируют республиканцы (в сенате у них 52 из 100 мест). Из 33 мест в сенате, которые обновятся после выборов, 25 сейчас занимают демократы, а республиканцы — лишь восемь. Другими словами для того, чтобы получить большинство в сенате, демократам надо одержать победу в 28 избирательных кампаниях в разных штатах.