Туск на саммите АСЕМ предостерег от "быстрых решений" для мировых проблем

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Председательствующий на саммите "Европа-Азия" (АСЕМ) в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск предостерег страны от попыток искать для мировых проблем в сфере торговли, климата и международного взаимодействия "быстрые решения без четких правил".
"Это уникальный форум, который позволяет сближать Азию и Европу для целей процветания и безопасности. Вместе мы представляем 60% мирового населения и 65% глобальной экономики", — сказал Туск в приветственной речи, открывая работу саммита.
По его словам, перед государствами в мире сейчас стоит задача дать ответ на такие глобальные вызовы, как разногласия в сфере торговли, растущее недоверие к многосторонним институтам и изменение климата.
"Я рассчитываю, что мы подтвердим приверженность международному режиму нераспространения, и я ожидаю дискуссий завтра по вопросам мира на Корейском полуострове, а также вопроса СВПД по Ирану", — сообщил Туск.
"Конечно, у нас есть свои отличия, но мы также осознаем, что преодолеть эти глобальные вызовы можно, только работая сообща. Я надеюсь, что Азия и Европа могут объединиться в этой борьбе, это в наших общих интересах", — сказал он.
Ранее США в одностороннем порядке вышли из Парижского соглашения по климату, договоренности по иранской ядерной программе, а также ввели пошлины на сталь и алюминий, в том числе против Канады и своих европейских партнеров.