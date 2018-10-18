Туск на саммите АСЕМ предостерег от "быстрых решений" для мировых проблем

БРЮССЕЛЬ, 18 окт – РИА Новости. Председательствующий на саммите "Европа-Азия" (АСЕМ) в Брюсселе глава Евросовета Дональд Туск предостерег страны от попыток искать для мировых проблем в сфере торговли, климата и международного взаимодействия "быстрые решения без четких правил".

В 12-й встрече на высшем уровне АСЕМ принимают участие главы государств и правительств, а также главы делегаций 51-й европейской и азиатской стран, представители Европейского союза и генеральный секретарь Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН).

"Это уникальный форум, который позволяет сближать Азию и Европу для целей процветания и безопасности. Вместе мы представляем 60% мирового населения и 65% глобальной экономики", — сказал Туск в приветственной речи, открывая работу саммита.

По его словам, перед государствами в мире сейчас стоит задача дать ответ на такие глобальные вызовы, как разногласия в сфере торговли, растущее недоверие к многосторонним институтам и изменение климата.

"Я рассчитываю, что мы подтвердим приверженность международному режиму нераспространения, и я ожидаю дискуссий завтра по вопросам мира на Корейском полуострове, а также вопроса СВПД по Ирану", — сообщил Туск.

"Конечно, у нас есть свои отличия, но мы также осознаем, что преодолеть эти глобальные вызовы можно, только работая сообща. Я надеюсь, что Азия и Европа могут объединиться в этой борьбе, это в наших общих интересах", — сказал он.

"Но вне зависимости от темы, позвольте подчеркнуть, как важно, чтобы наши действия основывались на правилах. Потому что только основанные на правилах решения могут пройти испытание временем. Тем, кто предпочитает быстрые решения без ясных правил, я скажу, что это того не стоит, потому что мир без правил – это по определению мир хаоса. Я верю, что мы сможем достичь общего понимания по всем этим вопросам, что позволит определить наше будущее", — заключил Туск.

Ранее США в одностороннем порядке вышли из Парижского соглашения по климату, договоренности по иранской ядерной программе, а также ввели пошлины на сталь и алюминий, в том числе против Канады и своих европейских партнеров.