МИД потребовал от Норвегии незамедлительно освободить Бочкарева

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. МИД России потребовал от Норвегии незамедлительно освободить сотрудника аппарата Совета Федерации РФ Михаила Бочкарева и снять с него все обвинения.
"Вновь требуем незамедлительного освобождения М.А.Бочкарёва и снятия с него всех сфабрикованных обвинений", — говорится в комментарии ведомства.
"Совершенно очевидно, что никаких доказательств вымышленной вины Бочкарёва у ПСТ (Полицейская служба безопасности Норвегии — ред.) нет, что и было подтверждено сегодня судом. Складывается впечатление, что инициаторы этого произвола пытаются найти хоть какие-то аргументы в оправдание своих противоправных действий", — отмечает российский МИД.
По данным министерства, дипломаты РФ в Осло находятся в постоянном контакте с Бочкарёвым и принимают все возможные меры для защиты его прав и интересов.
Также сообщается, что коллеги Бочкарева из Совета Федерации передали ему письмо поддержки.
МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". Как сообщали норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы. Адвокат россиянина Хеге Аакрэ считает арест ее клиента и подозрения необоснованными и считает решение суда Осло правильным.