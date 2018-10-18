МИД потребовал от Норвегии незамедлительно освободить Бочкарева

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. МИД России потребовал от Норвегии незамедлительно освободить сотрудника аппарата Совета Федерации РФ Михаила Бочкарева и снять с него все обвинения.

Ранее сообщалось, что суд Осло не продлил в четверг арест Бочкарева, задержанного в аэропорту Осло 21 сентября этого года по подозрению в незаконном сборе информации, из-за отсутствия дополнительных оснований и доказательств для подозрений в его адрес. Тем не менее, из-за того, что прокуратура сообщила о намерении обжаловать решение суда, Бочкарев будет продолжать находиться под стражей до рассмотрения дела в апелляционном суде, который, как ожидается, состоится в понедельник.

"Вновь требуем незамедлительного освобождения М.А.Бочкарёва и снятия с него всех сфабрикованных обвинений", — говорится в комментарии ведомства.

"Совершенно очевидно, что никаких доказательств вымышленной вины Бочкарёва у ПСТ (Полицейская служба безопасности Норвегии — ред.) нет, что и было подтверждено сегодня судом. Складывается впечатление, что инициаторы этого произвола пытаются найти хоть какие-то аргументы в оправдание своих противоправных действий", — отмечает российский МИД.

По данным министерства, дипломаты РФ в Осло находятся в постоянном контакте с Бочкарёвым и принимают все возможные меры для защиты его прав и интересов.

Также сообщается, что коллеги Бочкарева из Совета Федерации передали ему письмо поддержки.

Бочкарева задержали 21 сентября после участия в международной конференции в норвежском парламенте, на которую его пригласил Европейский центр парламентских исследований и документации. Посольство РФ в Норвегии заявило о надуманном характере и необоснованности задержания россиянина.

МИД РФ заявил протест в связи с задержанием в аэропорту города Осло и помещением под арест Бочкарева "по фальшивому обвинению в разведывательной деятельности". Как сообщали норвежские СМИ, 51-летний россиянин участвовал в семинаре, темой которого был обмен информацией, идеями и опытом между парламентами Европы. Адвокат россиянина Хеге Аакрэ считает арест ее клиента и подозрения необоснованными и считает решение суда Осло правильным.