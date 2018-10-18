Выборы на Украине могут улучшить отношения Киева и Москвы, заявил политолог

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Украинский политолог Михаил Погребинский не исключает, что после президентских выборов на Украине Москва и Киев смогут наладить отношения.
"Владимир Владимирович не рассчитывает на быстрый прогресс в урегулировании кризиса, он не видит конструктивности позиции украинской стороны… Но в то же время он считает, что есть возможность или ожидание, что власть сменится, будут выборы — у нас сейчас идет электоральный цикл — и после смены власти возможно будет какая-то более вменяемая позиция и можно будет вывести из тупика минский процесс и как-то выходить налаживание отношений с Украиной", — заявил РИА Новости Погребинский, говоря о сделанных выводах из заявлений Путина.
Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.