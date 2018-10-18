Выборы на Украине могут улучшить отношения Киева и Москвы, заявил политолог

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Украинский политолог Михаил Погребинский не исключает, что после президентских выборов на Украине Москва и Киев смогут наладить отношения.

Ранее президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии заседания клуба "Валдай" заявил, что рассчитывает, что с новым руководством Украины после президентских выборов удастся выстраивать отношения и договариваться.

"Владимир Владимирович не рассчитывает на быстрый прогресс в урегулировании кризиса, он не видит конструктивности позиции украинской стороны… Но в то же время он считает, что есть возможность или ожидание, что власть сменится, будут выборы — у нас сейчас идет электоральный цикл — и после смены власти возможно будет какая-то более вменяемая позиция и можно будет вывести из тупика минский процесс и как-то выходить налаживание отношений с Украиной", — заявил РИА Новости Погребинский, говоря о сделанных выводах из заявлений Путина.

Отвечая на вопрос, согласен ли он с этой точкой зрения, собеседник агентства ответил: "Я считаю, что исключать этого нельзя". Как отметил Погребинский, заседание клуба показало, что валдайский "формат состоялся, что есть довольно высокий уровень представительства здесь экспертного сообщества и, конечно, сохраняет перспективы на будущее".

Отношения Москвы и Киева ухудшились на фоне ситуации в Донбассе. Украинские власти ранее неоднократно обвиняли Россию во вмешательстве во внутренние дела страны. Россия обвинения украинской стороны отрицает и называет неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Киев преодолел политический и экономический кризис.