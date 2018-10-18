Лукашевич призвал к корректировке работы миссии ОБСЕ на Украине

ВЕНА, 18 окт — РИА Новости. Работа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине требует корректировки, это касается более точной подачи фактов и наблюдательной деятельности с воздуха, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Призываем Спецмониторинговую миссию ОБСЕ на Украине быть более точной и оперативной в подаче фактов. Так, в русскоязычной версии размещенного на сайте ОБСЕ отчета о ситуации за 17 сентября СММ перепутала населенные пункты Широкое и Широкино, а в докладе от 5 июля 2017 года в разы уменьшила калибр украинской самоходной пушки "Пион". В недельном отчете от 28 августа с более чем трехмесячной задержкой сообщила о жертвах майских и июньских обстрелов со стороны ВСУ. И таких примеров немало", — сказал Лукашевич на заседании постсовета ОБСЕ.

По его словам, наблюдателям также стоит изменить подход и к наблюдению с воздуха. "Корректировки требует и наблюдательная деятельность СММ с воздуха. Представленная (первым замглавы СММ ОБСЕ — ред.) Александром Хугом во время брифинга 4 июля карта полетов БПЛА свидетельствует о неравномерном наблюдении по разные стороны линии соприкосновения. Приложения к последним отчетам СММ показывают, что ситуация с тех пор не изменилась", — отметил постпред.