Лукашевич призвал к корректировке работы миссии ОБСЕ на Украине

ВЕНА, 18 окт — РИА Новости. Работа Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ на Украине требует корректировки, это касается более точной подачи фактов и наблюдательной деятельности с воздуха, заявил в четверг постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич.
По его словам, наблюдателям также стоит изменить подход и к наблюдению с воздуха. "Корректировки требует и наблюдательная деятельность СММ с воздуха. Представленная (первым замглавы СММ ОБСЕ — ред.) Александром Хугом во время брифинга 4 июля карта полетов БПЛА свидетельствует о неравномерном наблюдении по разные стороны линии соприкосновения. Приложения к последним отчетам СММ показывают, что ситуация с тех пор не изменилась", — отметил постпред.
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