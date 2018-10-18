Палестинцы осудили решение США упразднить генконсульство в Иерусалиме

ГАЗА, 18 окт — РИА Новости. Организация освобождения Палестины осудила решение США упразднить генеральное консульство в Иерусалиме и передать палестинские дела, которыми то занималось, в ведение посольства в Израиле.

ООП, представляющая палестинцев на международной арене и курирующая проблематику урегулирования с израильтянами, пообещала принять в ответ "необходимые меры" и повторила, что нынешняя американская администрация "не может играть никакой роли" в ближневосточном мирном процессе из-за предвзятости в пользу Израиля.

"Администрация (президента США Дональда) Трампа — это часть проблемы, а не решения", — сказано в заявлении генерального секретаря ООП Саиба Орейката.

"Решение Соединенных Штатов положить конец существованию консульства… не имеет ничего общего с "эффективностью", но многое — с желанием угодить идеологизированной американской команде, которая настроена на демонтаж основ международной системы и внешней политики США с тем, чтобы вознаградить Израиль за его нарушения и преступления", — говорится в документе.

В заявлении госсекретаря США Майка Помпео об объединении генерального консульства и посольства в Иерусалиме говорится, что палестинскими делами будет заниматься специальный посольский отдел.

Отношения палестинцев с США испортились после того, как американцы в декабре анонсировали, а в мае осуществили перенос своего посольства из Тель-Авива в Иерусалим, проигнорировав их претензии на восточные районы города.