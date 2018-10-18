МИД: Казахстан поддерживает территориальную целостность Сербии

МОСКВА, 18 окт – РИА Новости. Казахстан поддерживает территориальную целостность Сербии и выступает за поиск исключительно мирных путей косовского урегулирования на основе решений Совбеза ООН, заявил РИА Новости министр иностранных дел Казахстана Кайрат Абдрахманов.

По его словам ситуация в Косово, из-за которой в последнее время обострились отношения Белграда и Приштины, поднималась в ходе прошедших недавно переговоров президента Казахстана Нурсултана Назарбаева с сербским лидером Александром Вучичем.

"Казахстан еще раз подчеркнул неизменность своей позиции: мы поддерживаем территориальную целостность Сербии и выступаем за поиск исключительно мирных путей разрешения вопросов на основе соответствующих решений СБ ООН", — сообщил Абдрахманов.

Руководство Сербии под давлением Брюсселя и для сближения региона с Евросоюзом, а также ради облегчения жизни в крае сербским гражданам в 2011 году было вынуждено начать переговоры о нормализации отношений с косовскими албанцами при посредничестве ЕС. Крупнейшими достигнутыми договоренностями являются "Брюссельское" соглашение о принципах нормализации отношений Белграда и Приштины, заключенное в апреле 2013 года, и соглашение о Сообществе сербских общин в крае с правами автономии, подписанное сторонами в августе 2015 года. Последний данный Брюсселем срок для выполнения данных соглашений — 4 августа — не был соблюден Приштиной, что привело к росту напряженности в Косово.

В МИД РФ ранее подчеркнули, что международно-правовые основы косовского урегулирования закреплены в резолюции Совбеза ООН 1244. Резолюция предусматривает сохранение Косово в составе Сербии, в соответствии с ней центральная роль в мирном процессе закреплена за ООН и ее Советом безопасности.

В 1999 году вооруженное противостояние албанских сепаратистов из Освободительной армии Косово и армии и полиции Сербии привело к бомбардировкам Югославии (в то время состоявшей из Сербии и Черногории) силами НАТО. В марте 2004 года косовские албанцы устроили погромы, которые привели к массовому отселению сербов из края и уничтожению многочисленных памятников их истории и культуры.

Косовско-албанские структуры в Приштине в феврале 2008 года в одностороннем порядке провозгласили независимость от Сербии. Самопровозглашенную республику не признают Сербия, Россия, Китай, Израиль, Иран, Испания, Греция и ряд других государств.