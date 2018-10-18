Посол Китая оценил подход Путина к отношениям с Пекином

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Посол КНР в России Ли Хуэй назвал "замечательным" выступление российского президента Владимира Путина на заседании клуба "Валдай", отметив, что в Китае ценят его подход и взгляды в отношениях с Пекином.

В ходе пленарной сессии ежегодного заседания клуба "Валдай" Путин отметил, что Россия и Китай достигли "беспрецедентного" уровня доверия.

"Я с большим интересом и внимание выслушал выступление и ответы Владимира Путина. Это очень замечательное выступление. Мы особенно оцениваем его подходы и взгляды на отношения с Китаем", — заявил посол РИА Новости по итогам выступления президента.

Он добавил, что согласен с российским лидером в том, "что в рамках проекта "Одного пояса — одного пути", в рамках его сопряжения с Евразийским экономическим союзом имеется большой потенциал".

"На самом деле сейчас мы уже добились заметных успехов в нашем деловом сотрудничестве, это тоже важно и полезно для развития России и Китая. Конечно, вы знаете, что наши лидеры определили перспективные направления нашего сотрудничества, но прежде всего для нашего стратегического сотрудничества, мы будем стараться сделать все для реализации договоренностей наших лидеров, подписанных нашими правительствами соглашений", — добавил дипломат.