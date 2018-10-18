Посол Китая оценил подход Путина к отношениям с Пекином

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Посол КНР в России Ли Хуэй назвал "замечательным" выступление российского президента Владимира Путина на заседании клуба "Валдай", отметив, что в Китае ценят его подход и взгляды в отношениях с Пекином.
"Я с большим интересом и внимание выслушал выступление и ответы Владимира Путина. Это очень замечательное выступление. Мы особенно оцениваем его подходы и взгляды на отношения с Китаем", — заявил посол РИА Новости по итогам выступления президента.
Он добавил, что согласен с российским лидером в том, "что в рамках проекта "Одного пояса — одного пути", в рамках его сопряжения с Евразийским экономическим союзом имеется большой потенциал".