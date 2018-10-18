В ЕС хотят прийти к соглашению по Brexit в ближайшие недели, заявил Макрон

ПАРИЖ, 18 окт – РИА Новости. Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает, что договор по Brexit между Великобританией и Евросоюзом будет финализирован в ближайшие недели.

"Мы все хотим продвинуться быстро, финализировать в ближайшие недели соглашение о выходе, которое должно включать необходимые гарантии для Ирландии и ясно определять наши будущие отношения", — сказал Макрон на пресс-конференции саммита глав государств ЕС.

Он также отметил, что участники саммита подтвердили доверие и мандат переговорщика от ЕС Мишеля Барнье. "И сегодня это дело премьер-министра (Великобритании – ред.) и ее команды вернуться с решением на базе необходимого политического компромисса со стороны Великобритании", — подчеркнул французский президент.

Великобритания покинет ЕС 29 марта 2019 года. Ранее сообщалось, что Великобритании и ЕС нужно окончательно договориться об условиях их "развода" не позднее ноября, чтобы соглашение о выходе страны из союза успело пройти все необходимые ратификации и вступило в силу к моменту Brexit. Отсутствие договоренности грозит "жестким" отделением Британии от ЕС.