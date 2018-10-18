Меркель поддержала переговоры о торговом соглашении между ЕС и США

БРЮССЕЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Канцлер ФРГ Ангела Меркель на пресс-конференции в Брюсселе заявила о поддержке переговоров между ЕС и США над торговым соглашением.

"Я очень довольна, что эти переговоры имеют место. То, что они не будут простыми, это было предсказуемо. Я бы хотела, чтобы они были спокойно продолжены", — сказала Меркель, добавив, что "по сравнению с другими переговорами по вопросам торговли, они длятся еще не очень долго".

Ранее еврокомиссар по торговле Сесилия Мальмстрем заявила, что предварительная работа между Еврокомиссией и США над возможным торговым соглашением по промышленным товарам пока не начата.

Ранее, в июле, ЕС и США решили создать исполнительную рабочую группу из ближайших советников главы ЕК Жана-Клода Юнкера и президента США Дональда Трампа для продвижения торговых договоренностей, достигнутых в рамках их встречи в Вашингтоне в конце июля. Эта группа начала работать в августе.

Июльские договоренности касаются импорта СПГ в ЕС из США, тарифов на неавтомобильную промышленную продукцию, торговли услугами, фармацевтической, химической и медицинской продукцией, соевыми бобами, а также реформы ВТО. Помимо этого, планировалось, что рабочая группа определит краткосрочные меры для содействия торговле и оценит существующие тарифы между ЕС и США.