Медведев прибыл в Брюссель на саммит АСЕМ

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, прибывший для участия в 12-м саммите Азия – Европа (АСЕМ), во время встречи аэропорту Брюсселя. 18 октября 2018

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев, прибывший для участия в 12-м саммите Азия – Европа (АСЕМ), во время встречи аэропорту Брюсселя. 18 октября 2018

БРЮССЕЛЬ, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в столицу Бельгии Брюссель, где примет участие в саммите "Европа-Азия" (АСЕМ) и проведет ряд двусторонних встреч.

Свой визит глава российского правительства начнет с беседы с премьер-министром Королевства Камбоджа Хун Сеном. После этого он отправится на церемонию открытия саммита АСЕМ.

В пятницу Медведев выступит на пленарном заседании саммита, а также пообщается с канцлером Германии Ангелой Меркель и премьер-министром Бельгии Шарлем Мишелем.

Двенадцатый саммит АСЕМ будет проходить в здании Совета Европейского союза. В нем примут участие лидеры 31 европейского и 18 азиатских государств, а также Австралии и Новой Зеландии.