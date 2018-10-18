Путин назвал бездумной политику разрушения устоев стран без альтернатив

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Действия, разрушающие существующие устои без альтернативных предложений, бездумны и безнравственны, заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба, говоря о палестино-израильском урегулировании.

"Не нравится тот или другой режим в той или иной стране, кому-то не нравится, кому-то нравится, но действовать вот так, разрушая существующий режим, и ничего не предлагая взамен, или предлагая то, что для того или иного народа в силу исторических особенностей развития не применимо или невозможно к реализации, это абсолютно бездумная, безнравственная политика, которая приводит вот к таким тяжелейшим результатам", — заявил Путин.