Путин предостерег украинских политиков от обострения ситуации в Донбассе

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе выступления на пленарной сессии Валдайского клуба предостерег украинских политиков от искушения обострить ситуацию в Донбассе в преддверии президентских выборов на Украине.

"В этих условиях разве можно рассчитывать на исполнение минских соглашений? В этих условиях, я думаю, нам нужно желать только одного: чтобы не возникло искушения обострить ситуацию и использовать это обострение, в том числе в ходе подготовки к президентским и парламентским выборам. Вот, мне кажется, чего, как программа максимум, на сегодняшний день мы можем ожидать", — заявил Путин.