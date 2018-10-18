Путин сравнил поведение американских военных и политиков

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Американские военные в Сирии ведут себя более ответственно, чем некоторые политики в США, считает президент России Владимир Путин.

Он отметил, что при разрешении сирийского конфликта сложилось рабочее, очень эффективное взаимодействие между Россией и Ираном, Турцией, хотя стороны не одинаково оценивают все, что происходит в регионе.

"У нас сложились достаточно, во всяком случае, рабочие контакты со всеми участниками этого процесса, в том числе и с Соединенными Штатами. Кстати говоря, военные американские ведут себя гораздо более ответственно, чем некоторые политики. Все это, во всяком случае, создает предпосылку для того, чтобы расширить эту базу", — заявил Путин на пленарной сессии клуба "Валдай".

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