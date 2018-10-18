Путин: навязывание извне чего бы то ни было ведет к тяжелейшим последствиям

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Навязывание извне чего бы то ни было ведет к тяжелейшим последствиям, это результат однополярного мира и монополизма в политике, который опасен для самих "монополистов", заявил президент России Владимир Путин на пленарной сессии Валдайского клуба.

"Навязывание извне чего бы то ни было, ведет к тяжелейшим последствиям – как в Ливии. Это результат монополизма, результат однополярного мира, который пытались создать в свое время. Слава богу, эта ситуация однополярности, монополии, она уходит, практически уже ушла. Я считаю, что это очень опасно, в том числе и для монополистов, потому что они теряют ориентиры, возникает чувство вседозволенности, а это всегда очень опасно и ведет к тяжелым последствиям", — заявил Путин.