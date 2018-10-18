Путин рассказал о возможной роли России в международных гарантиях для КНДР

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Россия могла бы сыграть определенную роль в плане международных гарантий безопасности для КНДР, заявил президент России Владимир Путин.

"Что еще бы могла сделать Россия? Мне представляется, я уже тоже об этом говорил, скажу об этом еще раз, что очень важным моментом будет создание гарантий безопасности для Северной Кореи. Здесь, конечно, Россия могла бы тоже сыграть определенную роль, потому что думается, что эти гарантии, если мы хотим, чтобы они были действенными, они должны быть международными", — сказал Путин, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

По его словам, Россия заинтересована, чтобы на Корейском полуострове не было никаких боевых действий. Путин также отметил, что Китай многое сделал для смягчения ситуации на Корейском полуострове.

В июне этого года в Сингапуре прошла первая в истории встреча лидеров США и КНДР. По ее итогам Ким Чен Ын подтвердил намерение провести денуклеаризацию, а президент США Дональд Трамп обязался предоставить КНДР гарантии безопасности. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению. Тем не менее в сентябре в Вашингтоне сообщили, что готовятся ко второй встрече Трампа и Ким Чен Ына.