Премьер Молдавии считает, что нейтралитет страны не мешает диалогу с НАТО

КИШИНЕВ, 18 окт — РИА Новости. Премьер Молдавии Павел Филип на встрече с председателем Парламентской ассамблеи НАТО Расой Юкнявичене заявил, что нейтральный статус республики не мешает налаживанию более тесных отношений с НАТО.

Согласно конституции Молдавии, республика обладает нейтральным статусом, однако с 1994 года страна сотрудничает с НАТО в рамках индивидуального плана партнерства. В столице Молдавии действуют информационный центр альянса. В декабре 2017 года в Кишиневе открылось бюро по связям НАТО. Против этого неоднократно выступал президент Молдавии Игорь Додон.

"Тот факт, что республика Молдова, согласно конституции, является нейтральной страной, не означает, что мы хотим быть изолированной страной. Напротив, мы желаем тесного сотрудничества с НАТО, мы хотим учиться, обучать наших военнослужащих и участвовать в совместных международных учениях", — приводит слова премьера пресс-службы правительства.

Он также считает, что нейтральный статус Молдавии якобы "навязали" из-за участия российских миротворцев в урегулировании приднестровского конфликта.

Юкнявичене в свою очередь отметила, что ПА НАТО может предоставить Молдавии "экспертизу и опыт, необходимые для того, чтобы справиться с новыми рисками и вызовами в регионе, особенно с теми, которые связаны с участием Российской Федерации".

Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще до распада СССР, опасаясь, что на волне национализма Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после неудавшейся попытки властей Молдавии силой решить проблему, Приднестровье стало фактически неподконтрольной Кишиневу территорией. Мир в зоне конфликта поддерживают совместные миротворческие силы, в которые входят 402 российских военнослужащих, 492 приднестровских, 355 молдавских, а также десять военных наблюдателей от Украины.