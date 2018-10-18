СОЧИ, 18 окт – РИА Новости. Россия надеется, что новая встреча лидеров КНДР и США состоится, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Продолжаются контакты между администрацией США и северокорейцами. Надеюсь, что это будет продолжено и в ближайшей перспективе, в ближайшее время. Мы слышим, что готовится новая встреча (президентом США Дональдом) Трампом и (лидером КНДР) господином Ким Чен Ыном. Надеюсь, что это произойдет", — сказал Путин, выступая на ежегодном заседании клуба "Валдай" в Сочи.

"Я не думаю, что она будет, эта работа, эффективной, если будет игра в одни ворота. Все-таки требовать от Северной Кореи полного разоружения, полной денуклеаризации, не давая взамен никаких гарантий обеспечения безопасности, наверное, вряд ли следует. Тем не менее, все возможно, если северокорейцы поверят обещаниям Соединенных Штатов. Может быть, это было бы самым лучшим вариантов "разрядки" для ситуации", — добавил он.

США и КНДР пытаются договориться об очередности шагов по выполнению достигнутых в Сингапуре договоренностей о денуклеаризации на Корейском полуострове и нормализации отношений Пхеньяна и Вашингтона. Однако с тех пор каких-то конкретных шагов не было: Пхеньян ждет от Вашингтона выполнения достигнутых договоренностей, а администрация США заявляет, что недовольна отсутствием новых шагов со стороны КНДР по ядерному разоружению.

Первая в истории встреча лидеров США и КНДР прошла в Сингапуре 12 июня.

Ранее советник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон заявил о том, что новая встреча на высшем уровне США-КНДР может состояться в ближайшие два месяца. Южнокорейские СМИ при этом заявили, что встреча может пройти в середине ноября в Женеве или Стокгольме.