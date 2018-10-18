Путин пошутил, ожидая вопрос от журналиста из Японии

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин в ходе ежегодного заседания клуба "Валдай", ожидая вопрос от журналиста из Японии, пошутил, с иронией отметив, что говорить про острова "не интересно".

В ходе дискуссии модератор предоставил журналисту из Японии право задать вопрос президенту РФ и поинтересовался у Путина, о чем, по его мнению, тот может спросить.

"Понятия не имею. Неужели про острова? Ну, это не интересно", — ответил Путин.

В ответ японский журналист отметил, что не мог не затронуть тему островов и мирного договора.

Отношения России и Японии долгие годы омрачает отсутствие мирного договора. Япония претендует на острова Кунашир, Шикотан, Итуруп и Хабомаи, ссылаясь на двусторонний Трактат о торговле и границах 1855 года.

В 1956 году СССР и Япония подписали Совместную декларацию, в которой Москва соглашалась рассмотреть возможность передачи Японии Хабомаи и Шикотана после заключения мирного договора, а судьба Кунашира и Итурупа не затрагивалась. СССР рассчитывал, что Совместная декларация поставит точку в споре, Япония же считала документ лишь частью решения проблемы, не отказываясь от претензий на все острова.

Последующие переговоры ни к чему не привели, мирный договор по окончании Второй мировой войны так и не был подписан. Позиция Москвы состоит в том, что острова вошли в состав СССР по итогам Второй мировой войны и суверенитет РФ над ними сомнению не подлежит.