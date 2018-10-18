Путин высказал свое мнение о Китае

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что считает Китай не менее великим государством, чем тех, кто вводит санкции против России и ведут торговую войну против КНР.

Представитель Китая на заседании Международного дискуссионного клуба "Валдай" обратился к президенту РФ за советом о том, как КНР лучше справляться с торговой войной, которая ведется против республики, отметив при этом, что Россия и Китай объявлены наряду с Ираном и Северной Кореей главными противниками "самого великого, самого миролюбивого, самого обиженного государства всего мира и всех времен".

"Китай не менее великая страна, а китайский народ не менее великий народ, чем те, кого вы сейчас упоминали. Китайская цивилизация — великая древняя цивилизация. Не думаю, что Китай нуждается в наших рекомендациях", — сказал Путин.