СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Торговые "удары" между США и Китаем сейчас стоят по 500 миллионов долларов, если такая ситуация продолжится, то пострадает мировая экономика, заявил президент России Владимир Путин.

"Сейчас обмен ударами между США и Китаем где-то 500 миллионов долларов стоит. Если это будет продолжаться, то уже будет уже триллион-полтора триллиона, это уже заметная величина, по-моему, 0,4 процента для мировой экономики. Это будет одной из причин дальнейшей посадки мировой экономики, это на всех отразится, в этом никто не заинтересован", — заявил Путин во время выступления на площадке дискуссионного клуба "Валдай".