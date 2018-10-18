Власти Китая готовы помочь компаниям справиться с влиянием торговой войны

ПЕКИН, 18 окт – РИА Новости. Власти Китая на всех уровнях готовы предпринимать меры для помощи предприятий, которые столкнулись с трудностями из-за торговой войны КНР и США, заявил на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Гао Фэн.

"Нынешние торговые трения Китая и США, спровоцированные Вашингтоном, в разной степени оказали влияние на предприятия Китая и США. Говоря о китайских компаниях, то исходя из общей обстановки, влияние на них ограниченное, риски контролируемые, влияние преимущественно на себе ощущают предприятия экспортного типа", — рассказал представитель ведомства.

По его словам, "можно сказать, что для предприятий с высокой конкурентоспособностью и низким уровнем замещаемости влияние незначительное, при этом предприятия с низкой конкурентоспособностью, продукцию которых на рынке можно легко заменить, столкнулись с такими трудностями как значительный рост производственных издержек, спад объема заказов, в итоге некоторые вынуждены перепрофилировать деятельность или же прекратить ее, сокращения сотрудников".

"В настоящий момент большинство предприятий проявляют уверенность в своей способности справиться с вызовами и трудностями, правительства всех уровней также могут предпринять активные меры для того, чтобы помочь предприятиям справиться с возможными трудностями", — сказал он.

Торговая война между Китаем и США началась после того, как 6 июля этого года в силу вступили взаимные повышенные таможенные пошлины между этими государствами. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в тот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.

В августе США ввели пошлину в 25% на импорт китайских товаров объемом 16 миллиардов долларов. Сразу после этого китайская сторона ввела аналогичные меры. В США недовольны торговым дисбалансом между двумя странами, который, по оценкам Вашингтона, составляет 500 миллиардов долларов в пользу Китая. Пекин в свою очередь считает дисбаланс следствием внутренней экономической политики США.