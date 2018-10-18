Путин рассказал о разных с Трампом взглядах на некоторые вещи

СОЧИ, 18 окт — РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что у него и президента США Дональда Трампа разные взгляды на некоторые вещи, но это нормально для диалога.

"У нас с ним нормальный, вполне профессиональный диалог и, конечно, он слышит, не просто слышит, я вижу, реагирует на аргументы собеседника. Он может с чем-то не соглашаться, так же как и я с ним не соглашаюсь в чем-то. У нас разные взгляды на некоторые вещи, разные подходы, но это нормально для дискуссии двух партнеров", — сказал Путин на ежегодном заседании дискуссионного клуба "Валдай".

"Я не разделяю мнение тех, кто говорит, что такой не слышит никого, это неправда", — добавил он.