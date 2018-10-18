Нидерландский министр отменил участие в конференции в Эр-Рияде

МОСКВА, 18 окт — РИА Новости. Министр финансов Нидерландов Вопке Хукстра отменил визит в Эр-Рияд, где должен быть участвовать в инвестиционной конференции, в связи с исчезновением оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, сообщается в заявлении главы нидерландского МИД Стефа Блока.

"Кабинет министров принял решение, что министр финансов не будет участвовать в инвестиционном форуме Future Investment Initiative в Эр-Рияде 25 октября. Кабинет пришел к этому решению, поскольку Саудовская Аравия все еще не представила какие-либо данные, чтобы прояснить ситуацию", — говорится в письме министра к палате представителей, опубликованном на сайте правительства.

Блок также заявил, что под вопросом находится и запланированная на декабрь 2018 года торговая миссия в Саудовскую Аравию нидерландского министра по делам внешней торговли Сигрид Кааг.

"В зависимости от развития дела в будущем, кабинет рассмотрит в сотрудничестве с ЕС и другими партнерами, как наиболее эффективно заявить об обеспокоенности по поводу дела Хашукджи", — говорится в письме.

Хашукджи, который работает обозревателем американской газеты Washington Post и с 2017 года проживает в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в генконсульство Саудовской Аравии в Стамбуле. По словам невесты саудовского журналиста, сотрудники дипмиссии пригласили накануне Хашукджи для оформления документов, а саму ее в здание не пустили. Спустя пять часов ожидания один из сотрудников консульства сообщил девушке, что Хашукджи уже ушел и ждать его больше не нужно.

По утверждению властей Саудовской Аравии, Хашукджи пропал после того, как покинул здание консульства, и миссия сотрудничает с турецкими властями, чтобы выяснить обстоятельства его исчезновения. Однако президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что Саудовская Аравия должна доказать свою непричастность к исчезновению журналиста, а ее пояснения в связи с этой ситуацией неубедительны. Как сообщил представитель турецкого МИД Хами Аксой, Турция получила от Саудовской Аравии разрешение на осмотр ее генконсульства в Стамбуле в связи с исчезновением Хашукджи.

Ранее турецкие СМИ сообщили, что в ходе первого осмотра здания саудовского генконсульства турецкие специалисты взяли пробы грунта во дворе здания, а также использовали ультрафиолетовое излучение для поиска следов крови внутри здания. Осмотр дипмиссии продолжался более 9 часов. По данным СМИ, полицейские якобы обнаружили в здании улики, указывающие на убийство Хашукджи.

Во вторник генконсул Саудовской Аравии в Стамбуле Мухаммед аль Утейби покинул Турцию на фоне скандала с Хашукджи. После этого турецкая полиция провела обыск в его резиденции. —0-