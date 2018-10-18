Гройсман призвал Раду принять бюджет до первого декабря

КИЕВ, 18 окт — РИА Новости. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман призвал Верховную раду принять бюджет на 2019 год до 1 декабря, тогда "ситуация будет максимально стабильной и устойчивой".

Парламент Украины на заседании в четверг принял в первом чтении проект госбюджета на 2019 год с дефицитом 2,3% ВВП и инфляцией на уровне в 7,4%, такое решение поддержали 240 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.

"Очень важно, на мой взгляд, принять бюджет до 1 декабря. Чем раньше мы примем бюджет, тем лучше будем работать, в том числе и по обслуживанию того внешнего долга, который есть", — сказал Гройсман в эфире телеканала "Прямой".

По его словам, при условии своевременного принятия правильного сбалансированного бюджета он сможет гарантировать своевременное проведение качественных изменений в государстве. "Я считаю, что в 2019 году будет популизм, будет много идей, которые не подкреплены планами. Но мне удастся, как премьер-министру, вместе с коллегами из правительства сделать так, что ситуация будет максимально стабильной и устойчивой", — добавил премьер.

Он отметил, что очень хочет обеспечить на Украине устойчивый экономический рост, но самостоятельно, без помощи Верховной рады и президента, сделать это не сможет. "Мы сможем его лучше подготовить ко второму чтению. Мы открыты к конструктивному сотрудничеству, но надо избежать популизма и раздувания бюджета, непомерных расходов", — сказал Гройсман.

Кабмин Украины 15 сентября утвердил проект госбюджета на следующий год. В документе закладывается рост ВВП на уровне 3%. Также правительство Украины заложило в проект госбюджета на 2019 год увеличение расходов на безопасность и оборону на 28%, до 7,43 миллиарда долларов. Согласно документу, проект госбюджета рассчитан исходя из курса 29,4 гривны за доллар. Минимальная зарплата вырастет на 12% и составит 4,173 тысячи гривен (около 149 долларов). Прожиточный минимум на Украине в 2019 году вырастет на 9,4% и к концу года составит 2,27 тысячи гривен (около 72 долларов по текущему курсу). Ряд оппозиционных фракций Рады раскритиковали проект главного финансового документа. По мнению депутатов, проект госбюджета предусматривает повышение тарифов, рост уровня бедности и долговой зависимости Украины.